Les champignons au cœur d’une mission commerciale et scientifique

Crédit photo : Andrew Ridley (Unplash.com)

Du 16 au 23 octobre, une délégation du Kamouraska s’envolera pour l’Espagne afin d’en apprendre davantage sur les activités économiques liées à la valorisation des champignons forestiers.

Par l’organisation de cette mission, Biopterre – Centre de développement des bioproduits, en collaboration avec l’Institut Européen de Mycologie, souhaite permettre aux intervenants du Kamouraska d’expérimenter le potentiel du mycodéveloppement, de s’inspirer des leaders mondiaux dans le domaine et d’initier de nouveaux liens d’affaires.

Ainsi, 16 personnes, dont neuf du Kamouraska, iront accroître leurs connaissances sur les produits, procédés et services mycologiques offerts en Espagne. La MRC de Kamouraska sera partie prenante de cette mission. M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska, mentionne que « notre territoire a déjà des atouts indéniables en ce qui concerne la mycologie, que ce soit par la présence de sites de cueillettes, du centre d’expertise Biopterre ou de par les différents transformateurs. Nous sommes un chef de file dans l’industrie du bioalimentaire et cette mission démontre notre volonté de poursuivre en ce sens ».

En plus des visites d’entreprises, de forêts dédiées à la cueillette, de musées d’interprétation, de marchés spécialisés et autres initiatives de recherche et touristiques; les participants auront l’occasion de participer à un séminaire sur les forêts mycologiques spécialement dédiées à la rencontre entre les Québécois et les membres de l’Institut européen de mycologie. Aussi, deux jours seront dédiés au Congrès international de gastronomie mycologique Soria Gastronomica.

« Je suis convaincue que la mission aura un impact important sur le développement de produits et services innovants intégrants les champignons. Les gens vont revenir de là-bas hyper inspirés » de dire Mme Pascale Malenfant, superviseure de la thématique Mycotechnologie chez Biopterre.