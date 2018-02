La Chambre de commerce se départit de son directeur général

Crédit photo : Archives Le Placoteux

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet a décidé de se départir de son directeur général, M. Luc Forgues. Ce dernier avait été embauché l’an dernier pour un contrat d’un an.

Ce sont des considérations financières qui expliquent cette décision, selon la présidente, Mme Elizabeth Hudon. « L’embauche d’un directeur général nous a apporté beaucoup de positif, mais on a aussi été obligé de gruger dans notre “coussin.” La prudence nous recommande de ne pas renouveler le contrat si on ne veut pas se retrouver à nouveau en déficit », mentionnait-elle.

« La prudence nous recommande de ne pas renouveler le contrat si on ne veut pas se retrouver à nouveau en déficit. » – Elizabeth Hudon

Néanmoins, le conseil d’administration n’exclut pas la possibilité de rembaucher un directeur général, dans l’avenir, « lorsque la Chambre aura les reins assez solides », d’expliquer la présidente. Mais pour le moment, elle continuera ses activités avec une seule employée, soit la coordonnatrice, Mme Frédérica Bouchard.

Mme Hudon ajoutait que le conseil d’administration était prêt à répondre aux questions des membres dans ce dossier lors de l’assemblée générale annuelle qui est prévue incessamment.

Déçu

Contacté par Le Placoteux, Luc Forgues a confié quitter avec le sentiment de ne pas avoir accompli tout ce qu’il aurait voulu. « Je ne suis pas en guerre avec la Chambre. J’espère seulement qu’elle continue à demeurer active et visible et qu’elle demeure dans le discours populaire des gens, comme je me suis efforcé de faire ces derniers mois », a-t-il ajouté.

Néanmoins, M. Forgues dit qu’il restera en poste encore un mois question de finaliser ses dossiers.