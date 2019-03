Le Chalet d’Ixworth à vendre ou à louer

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

À vendre ou à louer, le propriétaire actuel du Chalet d’Ixworth à Saint-Onésime, Guillaume Leclerc, désire faire passer l’établissement à d’autres mains. L’annonce a été faite le 7 mars dernier sur la page Facebook du Chalet.

Comme il a écrit dans sa publication sur les médias sociaux, Guillaume Leclerc a confié prendre cette décision pour des raisons personnelles. « Je veux développer ma carrière en musique et donner des conférences. Si je veux continuer dans ce sens-là, je dois me libérer en temps et en argent », précise-t-il.

Selon lui, sa décision ne serait pas motivée par un achalandage à la baisse au sein de son établissement. Rappelons qu’à l’automne dernier, Guillaume Leclerc avait décidé de revoir le mode de fonctionnement du Chalet d’Ixworth, jadis fréquenté principalement en hiver comme relais pour quadistes et motoneigistes. « Mais je dois avouer que le fait de ne pas exploiter cet hiver m’a amené à me questionner sur l’avenir », ajoute-t-il.

Se considérant comme un créatif et un développeur, mais pas comme un exploitant, il a donc décidé de mettre en vente l’établissement en vente. Prix demandé : 300 000 $, incluant les équipements à l’intérieur du Chalet. « Je suis aussi ouvert à ce que quelqu’un loue le bâtiment pour l’exploiter comme il l’entend », d’indiquer Guillaume Leclerc. Dans les deux cas, si le bâtiment ne trouve pas preneur, Guillaume Leclerc mentionne qu’il continuera d’opérer le Chalet comme il a annoncé l’automne dernier, c’est-à-dire sous le principe d’une salle locative pour des événements privés.

Pas de spectacles estivaux

En ce qui concerne le partenariat développé ces deux dernières années avec la Salle André-Gagnon pour la présentation de soupers spectacles en été, Guillaume Leclerc précisait que ce volet ferait relâche cet été et que cette décision n’avait rien à voir avec la vente ou la location future du Chalet d’Ixworth. « En jetant un œil à l’offre disponible cette année, nous avons convenu, la directrice générale de la Salle André-Gagnon, et moi, qu’il n’y avait rien qui cadrait réellement avec la clientèle qui fréquente le Chalet. Ce n’est que partie remise », conclut-il.