C’est terminé pour le programme Priorité Montmagny-L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Après six ans, la Chambre de commerce de Montmagny met fin au programme de fidélisation Priorité Montmagny-L’Islet.

Le programme permettait de contrer les fuites commerciales et de favoriser l’achat local. En achetant chez un marchand participant, il était possible d’obtenir une ristourne, donc de dépenser cet argent chez l’un d’entre eux par la suite.

Les marchands de Montmagny et L’Islet avaient moins d’intérêt pour le programme. « Ils souhaitent davantage offrir leur propre programme de fidélité », a dit Mireille Thibault, directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny.

La licence aurait dû être renouvelée pour une période de trois ans auprès du partenaire de la plate-forme. « Si on avait eu la possibilité de faire juste une année, on l’aurait réessayé une année. Mais on ne veut pas imposer ça trois ans à nos commerçants », ajoute Mme Thibault.

Les 16 commerces restants (ils étaient environ 25 à un certain moment) ont été consultés. Il faut dire aussi qu’un commerçant qui vendait pour des factures plus élevées parce qu’il vend des items plus chers n’était pas nécessairement celui qui récoltait la ristourne puisque l’acheteur pouvait dépenser sa ristourne là où il le souhaitait. « Ce programme a duré six ans, c’est déjà très bien. Pendant ce temps, ç’a contré les fuites commerciales. Les commerçants vont investir dans un programme qui leur est propre », indique la directrice générale.

Les détenteurs de carte ont donc jusqu’au 30 novembre 2019 pour dépenser les « dollars Priorité » qu’ils ont accumulés au fil des ans chez les marchands participants, puisqu’après cette date, leur solde sera automatiquement annulé.