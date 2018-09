C’est parti pour l’Everest de la Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

La toute première partie à domicile de la saison régulière de l’Everest de la Côte-du-Sud aura lieu le vendredi 14 septembre à l’aréna de Montmagny. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette première partie historique.

L’Everest de la Côte-du-Sud peut compter sur des joueurs provenant de la région. En effet, le gardien, Félix-Antoine Leblond, provient de La Pocatière, le défenseur, Louis-Daniel Miville, de Saint-Pamphile et l’ailier gauche, Marc-Olivier Caron, de Saint-Jean-Port-Joli.

À la suite d’une série de matchs présaison où la jeune équipe a fait bonne figure, celle-ci vivra sa première partie à domicile de la saison régulière, le vendredi 14 septembre. La population de la région est donc conviée à l’aréna de Montmagny pour assister à un affrontement de l’Arctic de Montréal-Nord contre l’Everest de la Côte-du-Sud à 19 h 30.

Afin de donner le ton à cette partie, plusieurs activités de style tailgate sont prévues à l’extérieur de l’aréna, dès 17 h : vente de hotdogs, de bières, de t-shirts et de casquettes à l’effigie de l’Everest, DJ et maquillage pour enfants seront offerts aux amateurs de hockey. La mascotte de l’équipe de la Côte-du-Sud sera dévoilée par la même occasion. En cas de pluie, les activités auront lieu comme prévu, sous une tente. Vers 19 h, les personnes présentes seront invitées à se diriger vers l’intérieur pour assister à la présentation des joueurs et à la mise au jeu officielle qui marquera le lancement de la première saison de l’Everest.