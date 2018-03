Cercle de fermières de Saint-Pascal : transmettre le patrimoine artisanal et culturel

Crédit photo : Jean-François Papillon

Depuis quatre ans déjà, un projet a vu le jour à l’école Mgr Boucher lorsque Mme Lorraine Fyfe a répondu à l’invitation de Mme Christine Bélanger pour offrir des cours de tricot aux élèves.

Une équipe de Fermières ayant à cœur de transmettre leurs connaissances et leur savoir faire a été mise sur pied et à tous les lundi midi ces dames accompagnent les jeunes dans la réalisation de divers projets : bandeaux, tuques, mitaines, toutous, foulards, etc. Autour des tables on s’anime, on découvre, on partage et petit à petit des ouvrages prennent forme et rendent les élèves très fiers de leurs réalisations. Des jeunes ont également participé au projet 25,000 tuques pour 25,000 réfugiés.

L’an dernier, un nouveau volet s’est ajouté : la confection d’un tapis noué dont chaque carreau est dessiné et réalisé par des élèves de 5ième et 6ième année. Ce collectif sera exposé à l’école une fois complété.

Chaque année nous encourageons les jeunes à participer au concours Artisanat Jeunesse des Cercles de Fermières du Québec en découvrant d’autres techniques d’artisanat comme la broderie, la couture à la main, etc.

Ainsi, nous actualisons la mission des CFQ qui est de transmettre le patrimoine artisanal et culturel. Au fait, saviez-vous qu’à tous les lundi après-midi des dames se réunissent au local des Fermières pour travailler à la réalisation d’ouvrages en arts textiles tout en socialisant? Cette activité est ouverte aux non-membres qui voudraient apprivoiser en douceur des techniques artisanales. Vous pouvez nous joindre à l’adresse courriel fermieresstpascal@gmail.com ou contacter Mme Hélène Emond au 418 492-5292.

Vous trouverez sous la rubrique Placotages une invitation à notre soirée-bénéfice, Cartes et Jeux de société, qui se tiendra le samedi 24 mars prochain. On vous y attend en grand nombre.