Le Centre Thérèse-Martin revit enfin

Crédit photo : Maxime Paradis

Après plusieurs mois de travaux, c’est un Centre Thérèse-Martin 2.0 qui a été inauguré vendredi dernier à Rivière-Ouelle. Le bâtiment accueille désormais le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) du Kamouraska et certaines directions administratives du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

En vente durant plusieurs mois suite à sa fermeture en 2013, plus personne ne croyait voir un jour le Centre Thérèse-Martin revivre. Il aura fallu la fusion des établissements de santé au Bas-Saint-Laurent en 2015 pour que cela se produise. « C’est un très beau bâtiment dont le CISSS du Bas-Saint-Laurent est devenu propriétaire et que nous avons décidé de donner une deuxième vie, dans le cadre de notre stratégie d’optimisation des baux », d’expliquer la pdg du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Mme Isabelle Malo.

Cette stratégie, annoncée il y près d’un an, a pour but de regrouper les différents services en santé et services sociaux dans les bâtiments dont le CISSS est déjà propriétaire. Ainsi, le Centre Thérèse-Martin se retrouve désormais, sous un même toit, avec les services du CRDITED, jadis répartis à gauche et à droite au Kamouraska, et différentes directions administratives du CISSS du Bas-Saint-Laurent. « Le centre est aussi notre siège social pour le service de la paye au Bas-Saint-Laurent », d’ajouter Mme Malo.

Investissement majeur

Afin de permettre cette reconversion du bâtiment qui agissait jadis à titre de CHSLD, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a investi 2,5 M$ à Thérèse-Martin. Sur le plan clinique, le bâtiment a bénéficié d’aménagements derniers cris pour y tenir les activités en réadaptation et en déficience intellectuelle du CRDITED. « Il s’agit d’un bel investissement humain, qui doit assurer une meilleure accessibilité et une meilleure sécurité à nos usagers et leurs familles », d’indiquer M. Éric St-Laurent, directeur des programmes déficiences.

Sur le plan administratif, le réaménagement doit permettre à plus de 80 employés d’être regroupés sous un même toit. « Ça sera un gain fonctionnel important et plus de fluidité dans nos processus administratifs », d’assurer Isabelle Malo.

Grand bâtiment

D’une superficie de 6500 m2, le Centre Thérèse-Martin abrite également l’organisme communautaire La Montée qui aide et soutient des personnes vivant avec un problème de dépendance. Avec le CRDITED et les services administratifs du CISSS du Bas-Saint-Laurent, ils occupent précisément 6083 m2 de l’espace total. De cette superficie, 4300 m2 ont été entièrement rénovés. Les seuls espaces restants se trouvent désormais dans les étages supérieurs de la tour centrale, que le CISSS pourrait éventuellement utiliser, selon ses besoins, ou mettre en location.