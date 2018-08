Le Centre socioculturel Gérard-Ouellet présente Quatu’art

Crédit photo : Courtoisie

Du 24 août au 30 octobre prochain, Le Centre socioculturel Gérard-Ouellet présentera Quatu’art, 200 ans de passion, dans le grand foyer du Centre. Quatre sculpteurs, Nicole Deschênes, Denys Heppell, Maurice Harvey et Clermont Gagnon proposeront des œuvres allant du début de leur carrière jusqu’à aujourd’hui.

Les visiteurs pourront ainsi apprécier l’évolution de leur travail et en savoir davantage sur leur démarche artistique lors du vernissage prévu le vendredi 24 août prochain à 17 h. Cette exposition est réalisée grâce à un partenariat entre la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et le ministère de la Culture et des Communications.

« Il s’agit d’un premier volet pour cette année. Nous prévoyons des suites avec d’autres sculpteurs au courant de 2019 et de 2020 », de mentionner Claire Wingen, directrice générale du Centre socioculturel. Pour en savoir davantage, rendez-vous au www.centresgo.com.