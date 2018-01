Centre Rousseau : un nouveau système de réfrigération

Crédit photo : Maurice Gagnon

SAINT-JEAN-PORT-JOLI – Dès avril prochain, le Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli débutera des travaux en vue de remplacer son système de réfrigération. Évalué à 1,4 million de dollars, le projet prévoit aussi la mise aux normes de système de ventilation.

Le système de réfrigération actuelle fonctionne au gaz R -22. Il sera remplacé par un système C02. Celui-ci possède plusieurs avantages, comme l’a mentionné monsieur Pierre Chassé, président du Centre Rousseau, lors de la présentation du projet.

Ce système réfrigérant naturel offre une efficacité supérieure, a une durée de vie plus longue et un impact environnemental faible, a résumé monsieur Chassé. Il offre aussi une meilleure économie d’énergie par rapport au système actuel.

Les travaux seront lancés au printemps et le système sera en place pour septembre 2018, a mentionné le directeur général du Centre Rousseau, Gaétan Caron.

Ce système est subventionné à 50 %. Le député Norbert Morin a annoncé une subvention de son gouvernement de 690 300 $. D’autres partenaires financiers ont aussi confirmé leur participation. C’est le cas de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli qui versera 30 000 $ par année pendant 10 ans, a souligné le maire, Normand Caron.

Fidèle partenaire du Centre Rousseau depuis plusieurs années, Rousseau Métal contribue pour un montant de 100 000 $, d’annoncer monsieur Charles-Alexandre Paré. La Caisse Desjardins du Nord de L’Islet participe pour un montant de 50 000 $, a ajouté monsieur Germain Poitras. Madame Nancy Saint-Pierre a pour sa part annoncé une contribution de 25 000 $ de Financement agricole Canada.

D’autres partenaires tels que Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet, Michel Gamache et Frères et la Fondation Chanoine-Fleury font aussi partie des partenaires. La Corporation du Centre Rousseau lance du même coup une campagne de financement afin d’ajouter à ces sommes une contribution de 200 000 $ et plus du milieu des affaires.

Essentiellement, le projet répond aux objectifs gouvernementaux en matière de lutte contre les changements climatiques. Il veut aussi favoriser l’engagement de la population dans un mode de vie sain et physiquement actif, en plus de favoriser le développement des jeunes, l’intérêt des nouvelles familles à s’établir dans la région et attirer une main-d’œuvre spécialisée.