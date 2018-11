Le Centre prévention suicide du KRTB en lice pour remporter un don de 125 000 $.

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre prévention suicide du KRTB fait partie des dix organismes finalistes au grand concours philanthropique pancanadien organisé par iA Groupe financier. Il court ainsi la change de remporter un don allant jusqu’à 125 000$ pour la réalisation du programme Prévention Agro-Bien-être qui consiste à embaucher un intervenant social pour sillonner les rangs du territoire à la rencontre des producteurs agricoles et leur entourage pour les aider dans leur détresse psychologique.

Jusqu’au 30 novembre prochain, le public est invité à se rendre au http://www.ia.ca/concours-dons-ia et à voter pour les deux propositions qu’il juge les plus inspirants parmi celles présentées par les dix organismes finalistes. « Nous sommes emballés à l’idée que notre candidature ait été retenue par iA Groupe financier d’autant plus que sur les 10 organismes finalistes, seulement deux sont du Québec, dont le nôtre. Avec le don de 125 000$, nous pourrions embaucher l’intervenant social pour une durée de deux ans. Nous invitons les gens à voter en grand nombre », souligne Mélanie Dumont, directrice générale et responsable des services communautaires au Centre prévention suicide du KRTB.

À noter que l’organisme qui aura obtenu le plus de votes recevra un don de 125 000$, les deuxième et troisième recevront 50 000$ chacun, et les sept autres finalistes recevront quant à eux 10 000$ chacun. Les résultats du concours seront dévoilés le 11 décembre prochain.