Le Centre-Femmes La Jardilec fête ses 35 ans

Crédit photo : Courtoisie

Plus d’une centaine de personnes ont répondu à l’invitation de l’équipe du Centre-Femmes La Jardilec en se réunissant chez Manu atelier culinaire pour fêter le 35e anniversaire de l’organisme et lancer la campagne de promotion Donne-toi de l’air, du Réseau des centres de femmes du Québec (l’R).

Cet événement fut une occasion unique d’honorer le travail réalisé au fil des ans, de réaffirmer notre engagement auprès de notre communauté et surtout, de nous rencontrer et d’échanger dans une ambiance conviviale.

C’est dans cet esprit que des sympathisantes de tous âges ont été invitées à témoigner du chemin parcouru et du rôle du Centre-femmes dans notre communauté. Ginette Plante et Annette Castonguay, cofondatrices de l’organisme, ont raconté l’histoire de sa naissance et le courage des pionnières.

Andrée Pelletier, du Havre des femmes, Hélène Blais, conseillère à l’immigration de la MRC de Montmagny et Maighan Gagnon, jeune femme impliquée, ont quant-à-elles fait valoir l’importante contribution du Centre-Femmes au dynamisme de notre région et au bien-être des femmes.

Des participantes ont partagé les quatre grands messages-clés de la Campagne de promotion de l’R qui vise à mieux faire connaitre le rôle des centres de femmes : Prendre soin de soi, s’entraider, agir ensemble et s’outiller contre les violences faites aux femmes.

Deux artistes de notre région ont offert des performances senties, Joëlle Gauvin-Racine par la poésie et Noémie Bélanger par le chant.