Un centre de jour spécialisé en soins palliatifs en projet dans la région

Crédit photo : Courtoisie

Bernard Bélanger, président du conseil et chef de la direction chez Premier Tech, Guy Bonneville, président de Lepage Millwork et Serge Ferrand, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup ont annoncé leur engagement à titre de coprésidents de la campagne majeure de financement de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, qui vise à doter la région d’un centre de jour spécialisé en soins palliatifs.

« Le centre de jour aura pour mission d’offrir des services adaptés aux besoins des personnes en phase palliative de leur maladie et vivant à domicile, dans le but d’améliorer leur qualité de vie en prévenant l’isolement et en offrant des soins au niveau de la gestion de la douleur et de l’ajustement des symptômes. Le centre de jour offrira aussi du répit et du soutien psychosocial aux personnes malades ainsi qu’à leurs proches. Ce projet permettra à la Maison Desjardins d’offrir ses services à un plus grand nombre de familles sur le territoire du KRTB », a expliqué Dr André Munger, directeur médical de la Maison.

À cette occasion, la Fondation a présenté le porte-parole de la campagne, M. Mario Dumont, animateur et lui-même natif de la région. « C’est une vraie fierté pour moi de me joindre à cette impressionnante équipe qui dirigera cette campagne de financement. Depuis le début, je suis convaincu de l’importance de tels services pour un milieu comme le nôtre et je crois que ce centre de jour est un projet que nous sommes capables de nous donner collectivement », s’est exprimé M. Dumont par l’entremise d’une vidéo.

Lors de l’événement, les coprésidents ont lancé un appel aux familles et aux gens d’affaires à se mobiliser pour ce grand projet en santé sur le territoire du KRTB. La campagne de financement sera lancée officiellement au printemps 2019.