Centre culturel Godend’ Art : conflit sympathique de générations

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre culturel Godend’ Art de Saint-Pamphile recevait, fin décembre et début janvier, les élèves de l’École Saint-Joseph.

Très curieux, ces élèves ont démontré un intérêt certain dans toutes les salles d’exposition. « Les crèches de Noël », créées ou modifiées de façon très originale par l’artiste Thérèse Morneau, ont su les captiver. Certains ont même découvert le pourquoi d’une étable et de la présence d’animaux, ajoutant une connaissance légendaire de cette fête où on ne parle plus vraiment de ce que les générations antérieures ont connu.

Dans la Salle des arts, les créations artistiques et artisanales produites à partir de l’inspiration de leur auteur, Mme Thérèse Morneau, ont sans doute développé l’imagination créatrice de certains élèves ayant un intérêt pour les arts.

« La vieille école » a suscité bien des réactions et provoqué une foule de questions, de même que de l’étonnement devant les explications sur le genre de vie des écoliers et des professeurs d’autrefois.

Le Centre culturel se veut un lien entre le patrimoine et les générations actuelles et futures. Les thèmes abordés sont d’intérêt général et plusieurs organismes et individus devraient s’offrir le plaisir d’une visite.