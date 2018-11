Des centaines de personnes dansent pour la santé masculine

Crédit photo : Nathalie Paradis Photographie

Dans le cadre du GOvember se tenait un marathon de 12 heures de danse au Centre Bombardier de La Pocatière.

L’événement était organisé par le député fédéral Bernard Généreux, également président d’honneur du GOvember. Il s’est dit satisfait. Environ 250 personnes ont payé leur entrée à l’événement tout au long de la journée, mais on estime qu’environ 700 personnes ont défilé, comprenant les troupes de danseurs. Différents styles de danse se sont succédé. 3000 $ ont été amassés.

Par ailleurs, près d’une centaine d’homme ont dévoilé leur sourire par le biais d’une vidéo utilisant la musique Rien qu’un homme du chanteur français Alain Barrière. Fruit d’une idée développée par l’auteur Nicolas Paquin, ce projet s’inscrit dans le cadre du volet préventif du mouvement GOvember, dont la mission est de faire la promotion de la santé masculine en Côte-du-Sud. De plus, tous les participants à la vidéo ont accepté de signer le manifeste #RienQuUnHomme qui réitère l’importance de l’égalité des chances, des droits homme/femme, du soutien à la santé masculine et du droit à la dignité, l’amour, l’éducation, le travail et la création comme outils d’épanouissement.