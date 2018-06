Cent Mille Lieux : un pas de plus vers le tourisme

Chercher un trésor de pirate, naviguer à la rencontre de créatures mystiques, retrouver un Phénix qu’on croyait réduit en poussière; c’est entre autres ce que propose Cent Mille Lieux tout au long de la période estivale 2018. Cette gamme d’événements à la portée de tous saura vous transporter dans des petits mondes éphémères et renversants. Bientôt, plusieurs lieux ciblés du Kamouraska se transformeront en nids d’idées surprenantes abritant des personnages et des décors magiques.

À la SEBKA, une installation de sculptures réunissant quatre artistes locaux de talent apparaîtra au cours du mois de juin. Leur mandat est de mettre en place une scénographie qui parle d’elle-même pour que ce lieu de prédilection des randonneurs prenne une signification nouvelle et interactive. Plusieurs artéfacts curieux émergeront au travers de la pierre, les arbres se mêleront soudain à des matériaux originaux. Ce sentier et ces belvédères déjà magnifiques de Saint-André deviendront un jeu familial imbriqué dans le paysage où les gens seront guidés à l’aide d’une carte sur les traces d’un trésor perdu.

À Saint-Joseph-de-Kamouraska, Cent Mille Lieux s’allie avec Zone Aventure pour souligner le lancement de la saison touristique et fêter la Saint-Jean Baptiste. Le dimanche 24 juin, la Rivière-du-Loup reprendra vie l’espace d’une journée pour accueillir « l’Éveil de la rivière » et toutes les créatures improbables qui y seront associées. En canot et en kayak, les participants sont invités à découvrir un tableau vivant qui va à leur rencontre alors qu’ils avancent de découverte en découverte en suivant ce cours d’eau enchanté. Plusieurs surprises au rendez-vous! Pour plus d’informations contacter Zone Aventure.

Dans les prochaines années, la volonté de Cent Mille Lieux est de créer un événement d’envergure davantage permanent qui reviendra tous les étés pour mettre en lumière un endroit toujours différent du Kamouraska. C’est une formule prometteuse; rester ancrés au même lieu pour un laps de temps plus élargi durant la période touristique, question de contenter un plus grand nombre de spectateurs, laisser éclore l’intrigue et évoluer les personnages.

Dès cet été, ce projet sera expérimenté sur une courte période les 10-11-12 et 17-18-19 Août à la Montagne du Collège de La Pocatière. Le célèbre Phénix et d’autres esprits de la nature viendront prendre d’assaut cette forêt pour faire vivre au public une expérience théâtrale immersive des plus rafraîchissante. Des acteurs animeront un sentier pour lui redonner toute sa magie dans un événement intitulé « la Renaissance de l’Oiseau de feu ». C’est une occasion à ne pas rater pour nous découvrir.

Cent Mille Lieux, c’est aussi se permettre d’habiter collectivement le territoire à notre façon, entrer en dialogue avec cette nature qui nous entoure en invitant tout le monde à faire partie d’une folie créatrice qui est à la fois évolutive et porteuse de sens. Nous resterons nomades. Mais toujours ancrés dans cette magnifique région qu’est le Bas-Saint-Laurent, avec encore l’envie de faire naître tous les possibles.