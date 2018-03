Cégep de La Pocatière : des prévisions encourageantes en matière d’effectifs étudiants

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Cégep de La Pocatière doit assurément faire l’envie des autres établissements collégiaux du Bas-Saint-Laurent. D’ici 2026, c’est une hausse de 17,9 % de ses effectifs étudiants que prévoit le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. La plus forte hausse de tout l’Est-du-Québec.

Cette hausse doit faire passer le nombre d’étudiants actuellement de 782 à 903 au tournant de 2026. Par rapport aux effectifs de 2016, évalués autour de 768 étudiants, il s’agit d’une augmentation de l’ordre de 17,9 %. « Et le calcul n’inclut pas les élèves internationaux », d’ajouter la directrice générale, Mme Marie-Claude Deschênes qui mentionne que ces prévisions ministérielles ont toujours été fidèles à la réalité dans le cas du Cégep de La Pocatière. « Dans les années précédentes, quand on soustrait notre nombre d’étudiants internationaux, on est toujours arrivé au-dessus des prévisions ministérielles », ajoutait-elle.

« Dans les années précédentes, quand on soustrait notre nombre d’étudiants internationaux, on est toujours arrivé au-dessus des prévisions ministérielles. » – Marie-Claude Deschênes

Dans ces circonstances, il n’est pas exclu que le Cégep de La Pocatière puisse repasser la barre des 1000 étudiants d’ici 10 ans, puisque la directrice générale de l’établissement n’a jamais caché le désir de son organisation à augmenter le nombre d’étudiants internationaux au-delà de 100 annuellement. « Ce sont des statistiques intéressantes qui peuvent nous permettre de rêver, mais qui en même temps nous ramène simplement à la réalité de ce qu’on avait il y a 10 ans. En fait, c’est comme si on va avoir mis 20 ans pour passer à travers le creux que nous traversons actuellement », de rappeler la directrice, qui a déjà connu une époque où 1200 étudiants gravitaient entre les murs de son établissement collégial.

Positif pour tout le monde

Pour Marie-Claude Deschênes, cette statistique est aussi le témoignage de l’efficacité des écoles secondaires privées et publiques de la région à faire diplômer les jeunes. « Le calcul est fait en fonction notamment du taux de natalité dans notre région. Pour le Cégep de La Pocatière, notre bassin “naturel” étant situé principalement entre L’Islet et Saint-Pascal, on peut dire que c’est les écoles secondaires situées entre ces deux extrémités qui font du bon travail pour diplômer nos jeunes. »

De plus, cette augmentation est aussi une bonne nouvelle pour les employeurs de la région qui doivent faire face dès maintenant et pour les prochaines années à une pénurie de main-d’œuvre. « Le 2/3 de notre clientèle suit actuellement des programmes techniques. C’est des gens de plus qui seront formés pour affronter le marché du travail dès qu’ils sortiront d’entre nos murs. »

Et comme le financement de l’établissement est fait en fonction du nombre d’étudiants, une augmentation à ce chapitre signifie tout simplement plus de moyens pour offrir des services spécialisés aux élèves et davantage de postes en enseignement. « Et les gens n’ont pas à s’inquiéter, nos infrastructures sont en mesure d’accueillir tous ces élèves qui s’annoncent », concluait-elle.