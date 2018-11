 Le Cégep de La Pocatière encore parmi les meilleurs établissements collégiaux en recherche appliquée

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Cégep de La Pocatière se classe au 12e rang (Canada) et au 3e rang (Québec) parmi les 50 meilleurs établissements collégiaux du Canada en recherche appliquée, dans la catégorie des petits collèges ayant un budget de 50 millions de dollars et moins, selon la liste annuelle du Canada’s Top 50 Research Colleges publiée par Research Infosource Inc.

Il est intéressant de noter que le Cégep a investi en recherche plus de 5 900 000 $ en 2017 et a réalisé plus 73 projets. Rappelons que le Cégep de La Pocatière peut compter sur trois CCTT-Centres collégiaux de transfert de technologie (Solutions Novika, Biopterre et Optech). « Encore une fois, en 2018, plusieurs mandats sont réalisés dans les domaines de la physique appliquée, de l’optique photonique, des biotechnologies et des technologies environnementales ainsi que plusieurs autres secteurs. Ces projets porteurs permettent, entre autres, à nos enseignants de se distinguer et à nos étudiants d’ajouter la recherche appliquée à leur formation », de mentionner Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.