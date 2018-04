Le Cégep de La Pocatière accueille ses partenaires européens du PROJET ANGE pour travailler sur la gouvernance numérique en éducation

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Cégep de La Pocatière a accueilli, du 9 au 13 avril, les représentants des institutions européennes (France, Espagne, Belgique, Bulgarie, Roumanie et Finlande) participantes au projet ANGE (Ancrage Numérique dans la Gouvernance des Établissements d’enseignement) d’Érasmus+.

Seul établissement canadien impliqué dans ce projet, le Cégep de La Pocatière a été sélectionné pour son expertise dans l’intégration des TIC (technologies de l’information et de la communication) dans l’enseignement en classe et à distance. Lors de la journée d’ouverture, plusieurs directeurs généraux et autres dirigeants des collègues du réseau collégial, dignitaires et élus furent de passage pour saluer les membres de la délégation, dont la ministre responsable de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène David. Au cours des trois prochaines années, le groupe de travail se réunira afin de travailler sur la gouvernance numérique à travers des échanges de pratique. Mené par une équipe internationale multidisciplinaire, ce projet vise à accompagner les établissements dans les changements liés aux technologies numériques et à la modernisation des systèmes éducatifs. Enfin, ce partenariat d’envergure permettra à différents acteurs du Cégep de La Pocatière de vivre une expérience de mobilité à l’international dans le but d’enrichir nos pratiques. « Cette expérience est riche et exigeante en partageant des compétences, de l’expertise technopédagogique et méthodologique, en enrichissant nos connaissances sur différents systèmes d’enseignement et leur gouvernance en numérique, en réalisant du travail collaboratif dans des cadres culturels extrêmement variés » d’affirmer Michèle Desrochers porteuse du projet ANGE au Cégep de La Pocatière.