Caucus des municipalités de centralité

Crédit photo : Courtoisie

Sylvain Hudon et Rénald Bernier, respectivement maire La Pocatière et de Saint-Pascal, ont participé les 14 et 15 mars derniers, à Québec, à une réunion du Caucusdes municipalités de centralitéde l’Union des municipalités du Québec (UMQ), en compagnie d’une trentaine de mairesses et de maires de différentes régions.

À cette occasion, les maires ont pressé la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, de reconnaître, dans les politiques et programmes gouvernementaux, le rôle stratégique des municipalités de centralité, comme La Pocatière et Saint‑Pascal, en matière de développement économique.

Ils ont également insisté pour que les élues et élus municipaux soient impliqués dans toutes les instances appelées à faire des choix en matière de développement économique. Pour les maires, il s’agit à la fois d’une question de vision du développement et d’imputabilité.

« Les municipalités de centralité constituent des pôles urbains d’importance dans la ruralité québécoise. Il est donc plus que temps qu’elles soient accompagnées et soutenues comme il se doit pour continuer d’assumer ce rôle stratégique », de souligner Rénald Bernier.

« En plus d’être des moteurs de croissance, elles agissent comme points de relais dans l’économie régionale et nationale et détiennent des bassins d’emplois structurants et compétitifs pour les régions, tout en offrant des conditions d’accueil favorables pour l’entrepreneuriat et l’innovation », d’ajouter Sylvain Hudon.

Les maires ont également profité de cette rencontre avec leurs collègues et l’UMQ pour faire le point par rapport à différents dossiers prioritaires, dont les négociations du prochain pacte fiscal, le report des prochaines élections municipales, le marketing territorial et les regroupements de services.