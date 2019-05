Cathy Lemieux, ambassadrice du Défi Everest – La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Le Défi Everest – La Pocatière est fier de présenter sa toute première ambassadrice pour 2019.

Cathy Lemieux, graphiste entrepreneure depuis trois ans et maman de deux grandes filles, adore relever de nouveaux défis. Elle avoue avoir une longue liste de chose à réaliser pour enrichir sa vie active et tenter de nouvelles expériences, dont le saut en parachute et de futurs voyages.

Femme très active, elle pratique différents sports comme la course et le patin à roues alignées en plus d’être instructrice Zumba certifiée depuis bientôt cinq ans. Elle dit d’elle-même qu’il est difficile de la prendre en photo puisqu’elle bouge trop.

Cathy s’implique également comme bénévole dans différents comités et pour des causes variées touchant souvent la santé. Elle se démarque par son positivisme et sa joie de vivre, caractéristiques qui lui permettent de traverser les épreuves jalonnant sa vie.

En tant qu’ambassadrice pour le Défi Everest – La Pocatière, elle souhaite partager avec le plus de gens possible tout le bonheur et le plaisir que lui procure une vie active. « Bouger, ça fait tellement du bien, ça fait partie de ma vie. Je commence mes journées par un entraînement et ça me donne le sourire et une belle énergie pour ma journée », confie-t-elle.

Cathy promet d’être active autant dans la côte lors des entraînements que sur les réseaux sociaux. Elle a déjà de nombreuses idées de collectes de fonds et elle a hâte de les partager avec les membres de son équipe! « Go la gang, on relève le Défi! »