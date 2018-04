Catherine Fournier en visite au Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre d’une tournée d’institutions d’enseignement, la députée du Parti québécois pour la circonscription de Marie-Victorin, Catherine Fournier, effectuait une visite au Cégep de La Pocatière, le 12 avril dernier.

Mme Fournier est porte-parole de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale du Québec pour les dossiers suivants : condition féminine, jeunesse, immigration et diversité, lutte contre l’homophobie et la transphobie. C’est également à titre de la plus jeune députée de l’Assemblée nationale que Mme Fournier est venue rencontrer des étudiants d’un cours de science politique de l’enseignant Éric Ouellet.

Mme Fournier en a profité pour inviter les jeunes à la mobilisation, que ce soit en politique ou dans la société en général. Elle a en effet invité les milléniaux à ne pas rester spectateurs des changements de la société dans laquelle ils vivent, mais bien à devenir des acteurs impliqués dans ces changements. Catherine Fournier vient de lancer à ce sujet un livre intitulé « Milléniaux, ayons l’audace d’agir. »