Le Carrefour Plourde Automobile ouvrira bientôt à La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Carrefour Plourde Automobile ouvrira le 1eravril prochain à La Pocatière. René Morin, propriétaire de la concession Hyundai Rivière-du-Loup, est à l’origine du projet.

L’entreprise aura pignon sur rue dans le bâtiment de l’ancien Plourde Automobiles de la 4eAvenue à La Pocatière et proposera la vente de véhicules d’occasion (Occasions Experts), un service de location de voitures Discount, la réparation et le remplacement de pare-brise VitrXpert garantis à vie partout au Québec, ainsi qu’un atelier d’esthétique et de mécanique générale pour toutes marques de véhicules confondus. « Les clients de Hyundai Rivière-du-Loup de la région pourront également faire la maintenance de leurs véhicules ici », d’indiquer René Morin.

Cette nouvelle place d’affaires doit employer quatre personnes dès son ouverture, d’ajouter l’entrepreneur. Il ajoute que la motivation première derrière ce projet est celle d’offrir un relais de services aux gens de La Pocatière et des environs. « Il y avait un besoin pour une offre de services comme celle que nous allons proposer. Depuis l’annonce de notre arrivée, on sent bien l’engouement dans le milieu. Si la réponse est bonne, le bâtiment nous offre plusieurs possibilités pour faire l’ajout d’autres services dans le futur », conclut-il.