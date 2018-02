Cap sur l’économie circulaire

Crédit photo : Maurice Gagnon

La ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon a annoncé, vendredi, une aide financière de 180 000 $ (sur un projet de 200 000 $) pour faire la transition vers une économie circulaire au Kamouraska.

Cette aide a été accordée à la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska par l’entremise de la société d’État RECYC-QUÉBEC.

Dans un concept d’économie circulaire, a résumé la ministre, « le résidu de l’un devient la ressource de l’autre. » Par exemple, les palettes de bois permettant à une entreprise de recevoir de la marchandise pourraient être utilisées par une autre entreprise qui a, elle, à expédier ses produits.

Essentiellement, l’argent servira à mettre en symbiose ces industries de façon à faciliter les échanges de matières résiduelles, d’énergie et d’expertise. En fin de compte, elles produiront moins de déchets, ce qui aura un impact positif sur la réduction des coûts de transport et d’enfouissement tout en réduisant les gaz à effet de serre.

Une société sans gaspillage

La présidente, directrice générale par intérim de RECYC-QUÉBEC, madame Sonia Gagné, souhaite qu’une telle transition contribue à faire du Québec une société sans gaspillage. Cette pratique, dit-elle, relève du gros bon sens.

La coordonnatrice du projet, Émilie Dupont, note que l’argent annoncé par le gouvernement du Québec permettra notamment de consolider le maillage au sein d’un réseau d’entreprises de la région. Il permettra de payer les ressources humaines et la recherche.

Directrice générale de la SADC, Brigitte Pouliot, a expliqué que le projet est en cours depuis 2013. Le député de Côte-du-Sud, monsieur Norbert Morin, a fait sourire les gens présents à la conférence de presse en rappelant sa rencontre avec madame Pouliot en 2014 sur le sujet. Le principe d’économie circulaire n’était pas connu. « Depuis, on travaille fort pour trouver du financement », a mentionné monsieur Morin.

Madame Pouliot a aussi souligné le partenariat de Co-éco depuis le début et d’autres partenaires tels que la MRC, Développement économique La Pocatière et la Ville de Saint-Pascal. L’usine Bombardier de La Pocatière, la Fromagerie Le Mouton Blanc, la Compagnie Normand et Biopterre en sont des ambassadeurs.