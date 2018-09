Les candidats à l’élection dans Côte-du-Sud débattront au Cégep de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisies

Les candidats à l’élection dans Côte-du-Sud issus des quatre principaux partis représentés à l’Assemblée nationale présenteront leurs engagements aux électeurs lors d’un débat organisé par Éric Ouellet, enseignant en politique au Cégep de La Pocatière et les radios CIQI et CHOX-FM.

Le débat aura lieu au Mistook du Cégep de La Pocatière, le mercredi 19 septembre de 16 h à 17 h. L’animation sera assumée par Antoine de la Durantaye, animateur et journaliste à la radio CHOX-FM de La Pocatière.

Des journalistes représentants les principaux médias locaux de la région (MAtv Bas-Saint-Laurent, Le Placoteux, L’Oie Blanche et CHOX-FM) seront sur place pour questionner les candidats. Le débat sera retransmis en direct sur les ondes de CHOX-FM 97,5 et ensuite diffusé en différé par MAtv Bas-Saint-Laurent et sur le site internet du journal Le Placoteux.