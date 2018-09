Le candidat de Québec solidaire dénonce la rupture de service en obstétrique

Crédit photo : Courtoisie

Guillaume Dufour, candidat de Québec solidaire de la Côte-du-Sud, déplore la rupture de service en obstétrique à l’hôpital de La Pocatière les 1er et 2 septembre à cause du manque d’infirmières.

« Cette situation inacceptable est le résultat des politiques d’austérité du gouvernement libéral, mais également de la trop grande centralisation de la gestion imposée par la loi 10 du ministre Barrette », déclare Guillaume Dufour.

« Québec solidaire s’engage à décentraliser le système de santé afin de ramener la gestion des ressources humaines plus près des milieux concernés et de répondre de façon adéquate aux besoins de la population », ajoute-t-il.

De plus, il dénonce la pénurie d’infirmières causée par une gestion inadéquate des ressources et par les mauvaises conditions de travail imposées au personnel de la santé, notamment au personnel infirmier. Tout ceci se répercute dans le recrutement des jeunes pour le programme de soins infirmiers au Cégep. « Comment espérer attirer des étudiantes et des étudiants si on ne travaille pas à la revalorisation de cette profession, notamment en créant des postes à temps plein et attractifs pour le personnel infirmier? »

Québec Solidaire dévoilera tout au long de sa campagne différents engagements afin de rendre les soins de santé accessibles à toutes et à tous.