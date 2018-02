Crédit photo : Courtoisie

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation [MQAA] présente, en collaboration avec l’ITA campus de La Pocatière, sa troisième causerie 2018. Mardi 27 février à 19 h, nous vous convions à à la présentation de M. Mario Duchesne, biologiste et coordonnateur des activités de l’Association de mise en valeur de la race bovine Canadienne depuis sa fondation en 2007, intitulée : La Canadienne, une vache du passé toujours d’actualité.

Avec plus de 400 ans d’histoire, la Canadienne peut se targuer d’être une race laitière singulière à l’Amérique du Nord. Elle était forte de 300 000 vaches et elle présentait un potentiel incomparable pour l’industrie laitière naissante au milieu du 19e siècle. Malheureusement, plus d’un siècle de préjugés et d’actions défavorables a scellé le sort de cette race qui avait tout pour réussir. Aujourd’hui, sa performance non concurrentielle au sein de l’industrie laitière disqualifie cette race patrimoniale. Grâce à des ressources génétiques conservées et à la diversité génétique des effectifs pur sang, et cela, malgré qu’il reste moins de 300 vaches pures, la Canadienne a tout pour effectuer un retour. Force est de constater qu’elle doit emprunter sa propre voie. Certes, un parcours sinueux et cahoteux à défricher demeure un défi colossal. Oser faire autrement permet de donner une autre signification au mot performance. D’ailleurs, la Canadienne purement authentique doit trouver sa vocation économique où la performance et la profitabilité seront au cœur d’une véritable filière de spécificité et de spécialité. Ainsi donc, la Canadienne a eu un parcours semé d’embûches, mais d’emprunter sa propre voie lui assurera enfin d’être d’actualité, en fait lui assure la pérennité.

Mario Duchesne est biologiste M. Sc. en écologie animale de l’Université Laval. Il coordonne toutes les activités de l’Association de mise en valeur de la race bovine canadienne depuis sa fondation en 2007. Il assure notamment la réalisation de projets pour valoriser et développer collectivement la race bovine canadienne pur sang tout en considérant l’intégrité de son patrimoine génétique, ses caractéristiques, ses qualités et ses aptitudes ancestrales distinctives afin de créer une filière laitière unique et à forte spécificité. En plus, il a œuvré au développement de l’appellation de spécificité « Fromage de vache de race canadienne ». Finalement, il travaille à maintenir les communications entre les différents maillons de la filière laitière de la race bovine Canadienne.

Les conférences, données par des professeurs de l’ITA, campus de La Pocatière, et d’autres intervenants du monde alimentaire et agricole, ont lieu au Musée toutes les deux semaines à 19 h, du 30 janvier au 9 avril 2018. Chacune des causeries sera animée par un expert invité et sera suivie d’un échange avec le public. Les causeries se dérouleront les mardis soir et sont destinées au grand public. Entrée gratuite.