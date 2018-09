Le Camping de Rivière-Ouelle sera relié à l’aqueduc municipal

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Camping de Rivière-Ouelle sera relié au réseau d’aqueduc de la Municipalité dès le début de la prochaine saison. Des travaux ont cours actuellement entre le chemin de la Pointe et le camping dans le but d’installer une conduite de 1,8 km. Un investissement d’environ 150 000 $.

Il n’y a jamais eu de problématique avec l’eau de façon proprement dite au Camping de Rivière-Ouelle, selon le président de la Corporation touristique, Christian Gagnon. Toutefois, dans l’optique où le Camping prévoit ajouter entre 40 et 50 terrains supplémentaires au site actuel, dans le futur, les administrateurs de la Corporation touristique de Rivière-Ouelle veulent éviter que les campeurs ne se retrouvent à sec. « On a fait une demande à la Municipalité de se brancher à leur réseau et la réponse a été favorable », d’indiquer Christian Gagnon.

Débutés dans la semaine du 10 septembre, les travaux doivent être terminés au courant de la prochaine semaine. Lors de notre passage, les entrepreneurs procédaient à l’installation de la conduite d’aqueduc sur les terres de la Ferme Martinoise, avec qui le Camping a négocié une servitude de passage. Le coût total des travaux s’élèvent à près de 150 000 $. Une somme entièrement défrayée par le Camping de Rivière-Ouelle, d’assurer le président de la Corporation touristique. « Nous avons reçu aucune subvention gouvernementale. C’est payé à même les surplus que nous avons accumulés au fil des ans. Il n’y aura aucun impact sur les tarifs chargés à nos campeurs, outre l’indexation que nous appliquons déjà de façon annuelle », d’ajouter Christian Gagnon.

Grâce à cet investissement, le Camping de Rivière-Ouelle estime qu’il sera beaucoup plus compétitif face à ses concurrents spécialisés dans le trois services (eau, électricité, égout). Le Camping, qui dispose d’un nombre de 238 sites, accueille déjà une centaine de saisonniers annuellement. Durant les longs week-ends, il n’est pas rare que le Camping fonctionne à pleine capacité. Le reste du temps, Christian Gagnon mentionne qu’environ 80 % des espaces sont loués. Le branchement des différents terrains au réseau d’aqueduc doit être complété pour le début de la saison 2019.