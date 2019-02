Une campagne pour inviter les motoneigistes à rester dans les sentiers balisés

Une première au Québec. La Fédération de l’UPA du Bas-Saint- Laurent, Tourisme Bas-Saint-Laurent et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) s’unissent pour lancer une première campagne de sensibilisation « Valorisation des sentiers de motoneige – Accès aux terres agricoles » auprès des motoneigistes qui sillonneront les sentiers de motoneige de la région du Bas-Saint-Laurent.

Cette campagne, d’une valeur d’environ 20 000 $ pour l’an 1, est issue d’un projet-pilote où les trois organismes souhaitent sensibiliser les motoneigistes à la qualité du produit motoneige de la région du

Bas-Saint-Laurent, mais également et prioritairement à la protection et au respect des droits de passage offerts gratuitement par les producteurs agricoles. Pour ce faire, deux montages vidéo animeront dix relais de motoneige répartis sur le territoire du Bas-Saint-Laurent cet hiver et pour les saisons hivernales à venir. Ces vidéos seront projetées exclusivement sur des cadres numériques offerts aux clubs de motoneigistes participants. Ils permettront d’afficher en boucle les paysages des sentiers de la région, ainsi que de diffuser trois messages, dont un à caractère touristique et deux sur l’importance de respecter les sentiers de motoneige.

Le Bas-Saint-Laurent bénéficie d’un enneigement naturel abondant qui favorise la pratique de la motoneige sur 1 800 kilomètres de sentiers bien entretenus et sécuritaires. La région offre des services de qualité et accessibles. Pour information : fcmq.qc.ca.

Le réseau de sentiers est rendu possible grâce à une collaboration étroite entre motoneigistes et propriétaires fonciers, dont les producteurs agricoles. Rester dans les sentiers donne le privilège d’admirer de magnifiques paysages.

Ce partenariat permet aux motoneigistes de pratiquer leur activité en toute sécurité grâce à une signalisation efficace et dans le respect des droits de passage et des terrains privés.

Afin de rejoindre et de sensibiliser le plus grand nombre de motoneigistes, la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, Tourisme Bas-Saint-Laurent et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec prévoient diffuser une vidéo promotionnelle sur différentes plateformes Internet et médias sociaux telles que les pages Facebook de Tourisme Bas-Saint-Laurent (11 600 abonnés), dont la page de « Motoneige au Bas-Saint-Laurent » (3 000 abonnés), la page Facebook de la FCMQ (9 500 abonnés), la page Facebook de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent (1 000 abonnés), Youtube ainsi que les différentes campagnes motoneiges numériques de Tourisme Bas-Saint-Laurent. De plus, une infolettre invitant les gens à visionner cette vidéo sera envoyée aux 30 000 abonnés des trois organisations. De façon volontaire, les hôtels, restaurants et dépanneurs de la région pourront aussi faire la promotion des vidéos promotionnelles auprès de leur clientèle.