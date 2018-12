Une campagne de financement pour appuyer la relance du Camp Canawish

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Camp Canawish de Rivière-Ouelle rouvrira bel et bien en 2019. En appui à cette relance, le conseil d’administration dévoilait une campagne de financement, intitulée « Ensemble pour Canawish 2019 », qui s’échelonnera jusqu’au 30 juin prochain.

Selon le nouveau directeur général du Camp, M. Jean-Denis Guignard, cette campagne de financement est rendue nécessaire en raison de la suspension temporaire de la subvention au fonctionnement du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. « Comme nous n’avons pas ouvert l’été dernier, nous n’étions pas éligibles à la subvention pour 2018, ni 2019. La bonne nouvelle, c’est qu’en ouvrant l’été prochain, on se qualifie pour 2020 », a-t-il précisé.

Le conseil d’administration a donc besoin d’au moins 50 000 $ pour concrétiser cette ouverture. Néanmoins, Jean-Denis Guignard assure que le camp ouvrira comme prévu l’été prochain, que l’objectif soit atteint ou non. Une coordonnatrice a même déjà été embauchée pour l’été 2019, d’annoncer Margot Lavoie, adjointe à la direction. « Qualifions donc la somme à amasser de levier important à notre relance », d’ajouter le directeur général.

Les dons peuvent être faits en ligne au www.campcanawish.com.

Offre précisée

En novembre dernier, Jean-Denis Guignard annonçait que le Camp Canawish fonctionnerait désormais avec une mission élargie. Maintenant, le site accueillera non seulement les personnes souffrant d’une déficience intellectuelle, mais également une clientèle à besoins particuliers.

Grâce à des partenariats développés avec d’autres organisations du milieu, cette nouvelle mission se déploiera sous la forme de différents services comme de la zoothérapie, l’aménagement d’une salle d’apaisement et de stimulation multisensorielle, un service de camp de jour avec ou sans nuitées et des activités d’engagement communautaire. Un projet-pilote d’une durée de deux semaines portant sur le théâtre, les arts et la culture comme médium de développement personnel et même à l’agenda pour l’été 2019.

En élargissant sa mission à la clientèle ayant des besoins particuliers, Jean-Denis Guignard mentionne que le Camp Canawish s’inscrira désormais dans une niche déjà bien reconnue à travers l’Association des camps du Québec. « C’est un choix orienté vers l’avenir qui va teinter nos actions futures. Notre ambition est d’ouvrir à l’année », a-t-il confié.

Hommage à Odilon Hudon

Cofondateur du Camp Canawish en 1973, l’abbé Odilon Hudon était demeuré président et directeur général de l’établissement jusqu’à son décès soudain le 25 avril dernier. En vue de la relance du Camp, à l’été 2019, le conseil d’administration a convenu, avec l’autorisation de sa famille et de l’évêque du Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Mgr Pierre Goudreault, de renommer le site Mgr Lévesque du Camp Canawish le site Odilon-Hudon.

Lors de cette annonce, Mme Lucie Hudon a pu remercier le conseil d’administration de cette reconnaissance décernée à la mémoire de son frère. Le tout doit être officialisé lors de la cérémonie de réouverture du Camp prévue l’été prochain.