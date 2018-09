Une campagne à la rencontre des citoyens pour Simon Laboissonnière

Crédit photo : Courtoisie

La campagne provinciale tirant maintenant à sa fin, le représentant du Parti libéral du Québec en Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière, dresse un bilan positif de sa campagne électorale.

Il révèle que les thèmes de la main-d’œuvre, de la santé ainsi que du développement économique ont été au cœur de ses discussions avec les citoyennes et les citoyens. Misant sur plusieurs engagements concrets pour venir en aide aux communautés du comté sur ces enjeux, le représentant du PLQ estime que ses propositions ont trouvé écho dans la population.

Concernant ses propositions électorales, Simon Laboissonnière affirme qu’elles auront des impacts tangibles et positifs sur le développement des communautés en Côte-du-Sud. « Nous avons tous parlé des réalités locales, mais force est d’admettre que je suis le seul candidat à avoir pris des engagements concrets et locaux. Je veux m’assurer que les priorités de notre comté sont prises en compte par le gouvernement et je m’engage à être la voix des citoyens à l’Assemblée nationale », ajoute le candidat.

Depuis le début de la campagne le 23 août dernier, le représentant du PLQ aux prochaines élections a participé à plus de 150 événements et festivités ainsi que plusieurs journées de porte-à-porte pour aller se présenter aux électeurs du comté. Bien conscient qu’il reste quelques jours de campagne, le jeune candidat sera continuellement sur la route pour aller à la rencontre des gens afin de faire la promotion de ses priorités dans Côte-du-Sud.