Camp Canawish : une activité de réflexion à la fin août

Crédit photo : Archives

Le conseil d’administration du Camp Canawish s’est rencontré mardi soir dernier pour discuter de la suite des événements, depuis que la décision a été prise de ne pas être en opération à l’été 2018. «C’est clair qu’on n’envisage pas de fermeture définitive. On veut des solutions permanentes et le but est de reprendre les activités en 2019», a dit le vice-président Sylvain Thiboutot. Le 28 août aura lieu la première rencontre pour discuter des solutions. Des invitations seront lancées entre autres à l’Évêché, la municipalité de Rivière-Ouelle et la Société St-Jean-Baptiste. Quelques anciens moniteurs se sont aussi manifestés.