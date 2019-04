Camille Dumais change de main

Crédit photo : Maxime Paradis

La famille Dumais vient de procéder à la vente de leur Centre de rénovation Camille Dumais à Saint-Pascal. La Coop Agriscar, dont le siège social est situé à Trois-Pistoles, en a fait l’acquisition le 1eravril dernier.

Il ne s’agissait pas de vendre pour vendre, selon Raynald Dumais, qui était jusqu’à tout récemment copropriétaire du centre de rénovation de Saint-Pascal avec son frère Gaétan. « Notre désir était de vendre à une entreprise locale qui va continuer de faire grandir Camille Dumais et avec qui on a beaucoup d’affinités », explique-t-il.

Le seul changement réel est que le centre de rénovation fonctionnera désormais avec l’appellation Camille Dumais inc., puisque la transaction avec la Coop Agriscar est venue sonner le glas de l’entente avec RONA, bannière à laquelle l’entreprise était affiliée depuis 2005. Un nouveau logo a également été conçu pour accompagner cette nouvelle dénomination.

Fondé en 1953 par Camille Dumais, père de Gaétan et Raynald Dumais, le centre de rénovation Camille Dumais de Saint-Pascal devient ainsi le sixième du réseau appartement à la Coop Agriscar, dont les activités s’étendent sur tout le territoire du KRTB. Cette dernière, qui compte 1170 membres, a été fondée en 1929 et dispose de plus de 25 M$ d’actifs. Avec l’acquisition de Camille Dumais, le chiffre d’affaires de la coopérative avoisine désormais les 53 millions $.