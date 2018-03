La caisse mobile de Desjardins s’en vient dans la région

Crédit photo : Courtoisie

La caisse mobile de Desjardins qui se déplace principalement dans les festivals durant l’été ou dans les communautés où le bâtiment de la Caisse Desjardins a été victime d’un sinistre, se déplacera à Kamouraska, Saint-André de Kamouraska, Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-Louise, Rivière-Ouelle et Saint-Denis-De La Bouteillerie au cours des cinq prochaines semaines, dès le 19 mars.

Deux arrêts sont également prévus à La Pocatière et Saint-Pascal pour ceux et celles qui voudraient visiter l’autobus qui offre un guichet automatique et un service de conseillers à la disposition des membres de Desjardins.

Selon Mélanie Martel, agente de communications pour les Caisses Desjardins du Kamouraska, c’est pour bonifier les mesures d’accompagnement annoncées en lien avec la fermeture des points de services que les Caisses ont fait la demande de la caisse mobile auprès de Desjardins. « C’est pour permettre aux gens de s’habituer aux nouvelles façons de faire. Ce n’est pas exclus qu’elle puisse revenir », précisait-elle.

La caisse mobile doit rester dans la région jusqu’à la tenue des assemblées générales annuelles des Caisses. Un encart a été envoyé par la poste aux membres dans lequel la date, l’heure et le lieu où la caisse mobile doit se présenter est spécifié.