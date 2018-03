Le Café Azimut fête son 30e anniversaire

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Ouvert le 28 février 1989, le Café Azimut de La Pocatière entre dans sa 30e année d’existence. Au cours de la prochaine année, la propriétaire, Julie Lévesque, réserve des surprises et des nouveautés à sa clientèle pour célébrer cette étape importante.

Propriétaire du Café Azimut depuis 20 ans, Julie Lévesque y travaille depuis maintenant 24 ans. Pour elle, l’établissement a toujours cherché à se démarquer avec une cuisine différente, tout en offrant une atmosphère conviviale digne des meilleurs resto-pub pour les amateurs de 5 à 7. « On doit avoir été les premiers à servir du canard dans la région », se souvient-elle.

Une pincée d’avant-gardisme, mélangée à un soupçon de terroir régional, voilà l’équilibre que l’Azimut s’est efforcé d’offrir sur son menu depuis ses débuts. Un certain Jean-Luc Boulay, juge à l’émission Les chefs! de Radio-Canada parlerait de « respect du produit », mais Julie Lévesque, elle, emploie le terme authenticité. « On transforme sur place, dans notre cuisine. On a toujours voulu se distinguer en offrant le maximum de fraîcheur et des aliments de qualité », ajoute-t-elle.

Employés et clientèle fidèles

Visiblement, la recette du Café Azimut a très bien fonctionné. Depuis 30 ans, une clientèle fidèle fréquente le restaurant et les employés adorent y travailler. « Certaines des employées au service sont ici depuis plus de 15, 20 et même 25 ans. Comme propriétaire, je suis choyée », d’indiquer Julie Lévesque.

De plus, la réputation du resto pub dépasse maintenant largement les frontières de la région. Recommandé dans le Guide Michelin en 2016, l’établissement interpelle désormais des gens d’outre-mer qui prévoient s’arrêter au Kamouraska. « Récemment, j’ai reçu une réservation directement de la France. Le monsieur est débarqué directement ici, après son arrivée à l’aéroport », de raconter la propriétaire.

Loin de s’asseoir sur ses lauriers, Julie Lévesque a également réalisé différentes améliorations locatives à son restaurant au fil du temps afin de toujours mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Parmi elles, l’ajout d’une salle plus intime au deuxième étage et un réaménagement complet de la salle à manger au rez-de-chaussée, en 2017.

30e anniversaire

Pour son 30e anniversaire, l’équipe du Café Azimut prévoit la poursuite de thématiques fort populaires, comme les mercredis sushis, et l’ajout de quelques nouveautés sur le menu. Déjà, les fameuses poutines du mois font fureur depuis leur lancement en février dernier.

Des spectacles doivent aussi être présentés, dont celui de la conteuse Arleen Thibault le 5 avril prochain. D’autres artistes-peintres doivent également continuer à exposer dans la salle à manger. « Nous sommes toujours ouverts à accueillir des artistes de la région à l’Azimut. Même chose pour les musiciens. Ceux qui sont intéressés à exposer ou à vouloir jouer chez nous peuvent me contacter sans problème », de conclure Julie Lévesque.