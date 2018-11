Les cadets de l’air soulignent le Jour du Souvenir

Crédit photo : Courtoisie

En l’honneur de nos vétérans et soldats disparus, les cadets de l’Air Escadron 761 Région du Kamouraska ont tenu à souligner le Jour du Souvenir en participant, le 11 novembre 2018, à une messe de l’Abbé Jacques Lajoie et en organisant une cérémonie commémorative à l’église de Ville Saint-Pascal.

Immédiatement après la messe de 11 heures, toute la population était invitée à se rassembler devant le cénotaphe pour chanter l’hymne national du Canada et rendre hommage aux anciens combattants. Pour l’occasion, les jeunes cadets, entourés des dignitaires présents et du vétéran M. Claude Ouellet, se sont découverts pour écouter le poème adapté « Au Champ d’honneur » de John McCrae ainsi que pour la lecture de l’Acte du Souvenir par la Sous-Lieutenante Marie-Eve Fortin, représentante de l’Escadron 761. Celle-ci a également pris un temps d’arrêt pour nommer chacun des 22 courageux soldats de notre région qui sont décédés pendant ou après les guerres. Les cloches de la Paix marquant cette année les 100 ans de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, un deux minutes de silence a été respecté avant que les dignitaires présents déposent, en compagnie de la Capitaine Josée Grand’ Maison, des couronnes de fleurs au pied du monument funéraire. Pour clore l’événement, Mme Mireille Cayer, élève-officier pour le groupe des cadets, a fait retentir deux pièces de musique militaire à la trompette, soit Last Post et Le réveil avant de terminer avec God Save the Queen.