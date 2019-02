Des cadets affrontent l’hiver

Crédit photo : Courtoisie

C’est sous la neige intense du vendredi soir 15 février dernier, que plus d’une trentaine de jeunes du corps de cadets 2591 Optimiste de Montmagny et de l’escadron 761 Région du Kamouraska, ont été transportés sur les terrains de la Seigneurie des Aulnaies, à St-Roch-des-Aulnaies, pour y vivre une fin de semaine de survie hivernale hors du commun.

Âgés entre 12 et 18 ans, les cadets ont rapidement compris l’importance de se vêtir chaudement et de bien s’hydrater lors d’activités extérieures. Le samedi, tous ont travaillé fort à creuser et construire des bivouacs hivernaux pour passer la nuit et à transporter, à l’aide de leurs raquettes et toboggans, le matériel nécessaire pour subsister jusqu’au dimanche matin.

Pendant que les niveaux 1 montaient les tentes arctiques avant la noirceur, les niveaux 2 construisaient un quinzhee qui ressemble à un igloo, mais qui est fabriqué à partir d’un amoncellement de neige durcie et évidée par la suite. Malheureusement, celui-ci s’étant effondré pendant la construction, ces jeunes cadets ont également dormi à l’intérieur des tentes. Quant aux niveaux 3 et plus, ils ont pu profiter chacun d’un tombereau recouvert de branches, de toiles et de neige et regroupés en forme d’étoile. En plein centre, un magnifique feu de camp a également contribué à garder les cadets bien au chaud jusqu’au lendemain.

Pour déjeuner, nos aventuriers ont mangé des rations individuelles de survie avant de rapatrier leurs effets personnels pour le départ. L’excursion s’est terminée, à la Salle des censitaires du Manoir des Aulnaies, par un dîner pizza, offert en collaboration avec le restaurant Opéra de La Pocatière et bien sûr, avec la Corporation de la Seigneurie des Aulnaies, qui a bien voulu accueillir le groupe sur son site historique.

Les adolescents intéressés par les activités des cadets peuvent rejoindre en tout temps les commandants Roxane Martine Coutu au 418 354-2891 pour la région de Kamouraska et Steve Coulombe au 418 248-2575 Ext 9 pour la région de Montmagny.