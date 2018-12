Un cadeau pour Noël à l’église de Saint-Jean-Port-Joli le 15 décembre

Crédit photo : Courtoisie

Le concert de Noël de Saint-Jean-Port-Joli aura lieu le samedi 15 décembre, à compter de 19 h 30.

Cette année, le concert présente le Groupe Vocal La-Mi-Sol, dirigé par Odette Lord et accompagné au piano par Sylvain Bérubé. Participeront également au spectacle la chorale de l’école primaire de Saint-Jean-Port-Joli et celle de Saint-Aubert; nous entendrons Noël des enfants du monde dirigées par Andréanne Vachon et Promenade en traîneau par Jean-Philippe Khazoom.

Cette soirée est un cadeau offert par les entreprises de la région et se veut un outil de financement pour la Fabrique ainsi qu’une occasion de rencontres à ne pas manquer. Entrée libre.