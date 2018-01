Un cadeau de Noël pour Apprendre Autrement

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe de formatrices de l’organisme Apprendre Autrement pourra accueillir trois enfants de plus cette année grâce à la générosité de donateurs du milieu.

Jovette Rousseau et Simon-Pierre Paré se joignent à Rousseau Métal pour offrir une année d’ateliers d’aide pédagogique à trois élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage scolaire. « Ce geste témoigne à la fois de leur générosité et de leur appui à la persévérance scolaire », selon la directrice générale, Martine Bélanger.

« Dans le contexte d’un système économique basé de plus en plus sur les savoirs et les compétences, les donateurs font figure de visionnaires en s’impliquant ainsi dans la réussite de nos jeunes. En leur offrant une formation accessible et de qualité, ils leur donnent accès aux centaines d’emplois disponibles », affirme Mme Bélanger par voie de communiqué.

« Compte tenu de tous les enfants encore inscrits sur la liste d’attente d’Apprendre Autrement, et des demandes auxquelles l’organisme ne peut répondre, trois de plus est un chiffre important, et encore plus important pour ceux qui en bénéficieront », ajoute la directrice générale.