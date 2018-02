Un cadeau à Groupe Rossignol Canada signé Skisrécup

Crédit photo : Maxime Paradis

L’entreprise étudiante Skisrécup, basée à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal, a conçu un ensemble de meubles à saveur olympique à partir de skis récupérés de marque Rossignol, qu’ils ont remis en guise de cadeau à la division canadienne de l’entreprise. Ce geste a pour but de remercier Rossignol Canada qui les approvisionnera désormais en skis dans leurs projets futurs.

Avec la collaboration de Stéphanie Gendron.

François Boucher, enseignant en éducation physique à l’École secondaire Chanoine-Beaudet, est très heureux que ce nouveau partenariat se soit développé avec la division canadienne de Rossignol, entreprise qui fabrique du matériel sportif d’hiver depuis 1907 et dont les skis sont les principaux alliés de nombreux champions du monde depuis maintenant plusieurs décennies. « Ils nous ont repérés grâce aux meubles que nous avons réalisés pour le Massif de Charlevoix. Ça vient sécuriser notre approvisionnement en ski pour nos futurs contrats. Maintenant, on dispose de matériel récent, de couleurs uniformes et de meilleure qualité pour la conception de nos meubles », mentionnait-il.

Chez Groupe Rossignol Canada, la directrice marketing, Mme Marie Allaire, parle d’un partenariat gagnant gagnant. Toujours à la recherche de nouvelles façons de recycler ou de récupérer, l’entreprise s’assure maintenant d’obtenir une deuxième vie à ces skis de garanties, usagés ou qui ont de légers défauts de fabrication. « Plutôt que de les jeter à la poubelle, on les redonne à notre sport, car ces jeunes-là financent leurs sorties à ski avec la vente de leurs meubles », déclarait-elle.

« Plutôt que de les jeter à la poubelle, on les redonne à notre sport, car ces jeunes-là financent leurs sorties à ski avec la vente de leurs meubles. » – Marie Allaire

Ensemble à saveur olympique

L’ensemble de meubles comprend une patère, une table basse et un grand banc à « saveur olympique. » En plus des skis de marque Rossignol qui ont été utilisés pour sa confection, le banc intègre une planche de bois dans lequel les anneaux olympiques réfèrent aux jeux actuels d’hiver qui se déroulent à Pyeongchang, en Corée du Sud. La gravure a été réalisée par Isa Létourneau, enseignante d’Arts plastiques à l’École polyvalente de La Pocatière. Il s’agit ici d’un autre bel échange, puisque Skisrécup lui fournit régulièrement des planches de bois et des radins pour ses projets de pyrogravures avec ses élèves. « Le clin d’œil olympique c’est aussi pour rappeler que les skis de Rossignol sont approuvés par la Fédération internationale de ski et qu’ils peuvent être utilisés lors de compétitions d’envergure comme les Olympiques et les Coupes du monde », d’ajouter François Boucher.

Fondée en 2015, l’entreprise étudiante Skisrécup a été créée par François Boucher afin de faciliter le financement des activités des élèves de la concentration ski-snow de l’École secondaire Chanoine-Beaudet. Sept élèves issus de l’adaptation scolaire ou du cheminement régulier veillent à son bon fonctionnement.