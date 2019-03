Un but pour Louis Dumais aux Jeux du Québec

Crédit photo : Courtoisie

Aux Jeux du Québec, cette semaine, l’équipe régionale a gagné contre les joueurs de la Côte-Nord.

Les représentants de la région ont débuté la partie en force et ont pris l’avance 3 à 0 après deux périodes. Louis Dumais (Saint-Pascal), William St-Pierre (Rivière-Bleue) et Alexandre Pouliot (Rimouski) ont marqué pour l’Est-du-Québec. Les joueurs de la région ont ensuite écopé de pénalités qui ont ralenti le rythme. Après avoir ouvert la marque, l’équipe adverse n’a pas été en mesure de soutenir la cadence. Le deuxième but du Rimouskois Alexandre Pouliot a permis de conclure la partie par un pointage de 4 à 2.