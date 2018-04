Un budget supplémentaire de 100 M$ pour les bâtiments agricoles.

Le ministre de l’Agriculture Laurent Lessard, après avoir constaté que le Plan de soutien aux investissements en matière de bien-être animal et d’efficacité énergétique battait des records d’adhésion auprès des entreprises agricoles, a décidé de confirmer un budget supplémentaire de 100 millions de dollars sur cinq ans.

Plus de 3200 demandes en cinq mois ont été faites, ce qui est exceptionnel pour un tel programme. La somme de 100 M$ s’additionne aux 95 millions de dollars annoncés l’an dernier. Les entrepreneurs agricoles du Québec pourront donc compter sur un fonds de 195 millions de dollars sur six ans pour soutenir leurs investissements.

Concrètement, le Plan appuie les entreprises agricoles de tous les secteurs qui désirent adapter leurs installations d’élevage ou de culture aux nouvelles exigences relatives au bien-être animal ou qui désirent accroître l’efficacité énergétique de leur système de production. Il a été conçu dans un contexte où les entreprises agricoles doivent répondre aux attentes de plus en plus élevées des consommateurs et des marchés en regard de la santé et du bien-être des animaux d’élevage et en matière de développement durable. Celles-ci doivent investir des sommes importantes afin d’adapter leurs modes de production pour maintenir une position concurrentielle sur les différents marchés.

« Dès le lancement du Plan de soutien, les entreprises agricoles de partout au Québec se sont montrées prêtes à initier des projets d’investissement. C’est donc signe que notre gouvernement répondait à un besoin réel et immédiat. Le budget additionnel permettra de soutenir le plus grand chantier de rénovation agricole que le Québec ait connu. Il contribuera à la compétitivité du secteur, tout en favorisant des retombées positives pour l’économie régionale. Du jamais vu au Québec », a dit Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.