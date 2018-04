Un budget sous le signe de l’eau et de la collaboration

Crédit photo : Courtoisie

L’Organisme de bassins versants (OBV) de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) accueille avec grand enthousiasme le dépôt du budget du ministre Carlos Leitao qui vient confirmer l’augmentation du financement statutaire octroyé aux OBV du Québec.

Ce budget prévoit également d’autres mesures favorables à l’implantation d’une gestion intégrée de l’eau au Québec. OBAKIR verra son budget annuel presque doubler, tout comme les 39 autres OBV de la province. Pour l’organisme, cette annonce témoigne de la confiance et de la reconnaissance du gouvernement envers le travail accompli par les OBV.

OBAKIR pourra à ce titre jouer pleinement son rôle de mobilisation et de concertation auprès des municipalités, des entreprises et des groupes sociaux et environnementaux pour conserver notre précieuse ressource. Cette annonce s’ajoute à de récentes propositions de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, afin de renforcer la légitimité des OBV du Québec, notamment en matière de protection des sources d’eau potable et de conservation des milieux humides et hydriques.

En plus de la bonification du financement statutaire des OBV, le budget provincial prévoit une enveloppe dédiée aux partenaires responsables de la mise en œuvre des plans directeurs de l’eau (PDE). Une telle enveloppe permettra de passer de la planification à l’action concrète pour la conservation de nos ressources en eau, partout au Québec. Le plan d’action vise des interventions ciblant, en autre, la protection des cours d’eau, la conciliation des usages, la diminution de la pollution, la sécurité contre les inondations, l’accessibilité à l’eau.

Les autres mesures structurantes annoncées pour la protection des ressources hydriques visent entre autres les MRC qui recevront un soutien de 16,2 millions de dollars pour leurs efforts de protection des milieux humides et hydriques. En soutien aux municipalités pour la gestion des inondations, des sommes sont réservées pour la prévention des sinistres, la cartographie des zones inondables et l’acquisition des connaissances sur la vulnérabilité aux crues des résidences et des infrastructures. Des mesures particulières visent aussi à renforcer la gestion durable des eaux pluviales, des eaux de surface et souterraines et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.