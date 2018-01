Budget 2018 : Saint-Pacôme se serre la ceinture

Crédit photo : Maxime Paradis

Les citoyens de Saint-Pacôme ont eu droit à un aperçu de la proposition budgétaire retenue pour 2018 par le conseil municipal, le 15 janvier dernier. Même si ce scénario n’implique aucune coupure de services à la population, le conseil municipal doit tout de même serrer la ceinture pour la prochaine année.

Selon le maire de la municipalité, M. Robert Bérubé, l’assemblée qui réunissait 85 personnes a très bien reçu cette proposition des élus qui doit être adoptée le 22 janvier prochain, lors de la prochaine séance du conseil. « On a surtout exprimé la satisfaction d’être informé en toute transparence », a-t-il déclaré.

En moyenne, le budget prévoit une hausse de la taxe foncière de 0,9 %. Il exige également une gestion serrée des finances de la part de l’administration municipale. « Nous avons présenté les gestes que nous poserons cette année pour respecter ce projet de budget », a-t-il ajouté.

« Nous avons mis en place des mesures préventives afin d’éviter que les tuyaux gèlent. Des visites journalières seront également réalisées par un employé municipal. Avec cette simple mesure, on va chercher 7000 $ en économie dans le budget » – Robert Bérubé.

Parmi ces gestes, mentionnons l’hibernation de la Station plein air afin d’éviter de payer l’entretien et le chauffage. « Nous avons mis en place des mesures préventives afin d’éviter que les tuyaux gèlent. Des visites journalières seront également réalisées par un employé municipal. Avec cette simple mesure, on va chercher 7000 $ en économie dans le budget », d’expliquer M. Bérubé.

Autres gestes, la suspension pour cette année de l’adhésion de la municipalité aux Fleurons du Québec, à l’Association des plus beaux villages du Québec et au parcours Fil Rouge. Une économie totale qui frôle les 5000 $. Enfin, la municipalité reporte également le remplacement de ses véhicules de service, des bandes de la patinoire et de la toiture du chalet de la patinoire.

Aucune coupure

Mentionnons que le conseil affirme qu’il n’y aura aucune coupure dans les services municipaux pour la prochaine année, malgré la mise à pied temporaire de l’agente de développement, Yvonne Tremblay, en décembre dernier. « Mme Tremblay offrait peu de service directement à la population. Elle siégeait en support sur des comités et ceux-ci poursuivront leurs travaux avec les bénévoles en place, en attendant son retour », d’indiquer le maire.

Optimiste quant à l’avenir, Robert Bérubé a tenu à rappeler que la marge de manœuvre financière de la municipalité doit augmenter, dès l’an prochain. « En 2019, c’est 160 000 $ que nous aurons en plus par la réduction du capital et intérêt sur la dette. Dans les années subséquentes, on augmentera de cette façon notre marge d’environ 100 000 $ par année, dans un contexte où le conseil s’engage à ne pas réemprunter d’ici la fin de notre mandat », concluait-il.