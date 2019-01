Bruno Pelletier à la Salle André-Gagnon de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon, présente Bruno Pelletier en spectacle le vendredi 8 février à 20 h.

Bruno Pelletier s’apprête à monter sur scène et, cette fois, il sera accompagné uniquement par la pianiste Julie Lamontagne. C’est la première fois dans sa carrière que le chanteur offre un spectacle aussi intime.

Le chanteur a avoué s’être inspiré de l’auteur-compositeur-interprète français Jacques Brel. « J’ai regardé plusieurs vidéos de lui dans les dernières années. J’étais fasciné parce que chaque chanson devient un petit moment de théâtre(…) Les mots, la mélodie, la voix doivent prendre toute la place. Pour ça, il faut être incarné et je me sens prêt à faire ça.»

Pour ce nouveau spectacle, il a demandé au public quelles chansons il aimerait entendre. Il a également choisi des chansons de son répertoire et de là, il en est ressorti une banque d’une trentaine de chansons.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1-866-908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Grands Explorateurs

Par ailleurs, la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Voyage La Pocatière proposent la Slovénie, une histoire de coeur, avec Les Grands Explorateurs, le dimanche 3 février à 16h.

À la fois slave et méditerranéenne, la Slovénie est à cheval entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest. Avec ses sommets enneigés, ses rivières sauvages et sa côte Adriatique aux accents vénitiens, Noémie De Pas vous invite à arpenter les routes d’un des plus petits pays du monde.