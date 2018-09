Bruno Hudon et son fils plaident coupables

L’ex-membre des Hells Angels, Bruno Hudon, et son fils Ralph Hudon, tous deux accusés de trafic de stupéfiants, ont plaidé coupable lors de leur procès tenu jeudi dernier, selon ce que rapporte le Journal de Québec. Les deux hommes de Sainte-Anne-de-la-Pocatière avaient été arrêtés en janvier 2017.

À l’époque, une enquête de l’Escouade régionale mixte de Québec avait permis d’établir que le père et le fils transportaient d’importantes quantités de cocaïne et d’argent dans une cache située à proximité de la résidence de Bruno Hudon à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Lors de leur arrestation, les enquêteurs avaient saisi la somme de 50 000 $ en argent comptant.

En plaidant coupables, Bruno et Ralph Hudon écopent d’une peine d’emprisonnement de trois ans. Cependant, comme ils se trouvaient derrière les barreaux depuis leur arrestation, ils n’auront qu’à purger six mois de plus au pénitencier.