La Brûlerie de l’Est vantera le Kamouraska sur ses emballages à café

La Brûlerie de l’Est profitera de son réseau de distribution dans plusieurs Metro et Super C du Québec pour faire la promotion du Kamouraska. Le propriétaire de l’entreprise, Jean-Pierre Tirman, entend utiliser ses emballages à café pour y apposer l’image de marque (tag) « Le Kamouraska.com » et y décrire l’art de vivre à la kamouraskoise.

Bien implantée au Kamouraska depuis maintenant quelques années, c’est grâce à un projet-pilote mené par les Saveurs du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec la maison-mère de Metro, que la Brûlerie de l’Est a pu faire connaître ses produits à l’extérieur de la région. À l’époque, près d’une vingtaine de supermarchés Metro et Super C avaient commencé à les offrir. Approché de nouveau par Metro à la suite de ce projet, c’est maintenant 22 autres supermarchés de la chaîne qui les proposent sur ses tablettes.

Membre de Promotion Kamouraska, qui est responsable de la démarche de marketing territorial en collaboration avec la MRC de Kamouraska, Jean-Pierre Tirman y a vu une opportunité pour faire la promotion de la région à partir de ses emballages à café. « Nous sommes plusieurs entreprises sur le territoire à commercialiser des milliers de produits qui sont vendus à l’extérieur de la région. Pourquoi ne pas les exploiter pour vendre notre milieu? Ça ne coûte pas plus cher », a-t-il déclaré.

Nouvelle marque

Pour mener à bien cette idée, la Brûlerie de l’Est entend développer une nouvelle marque sous le nom Brûlerie du Kamouraska. Chacun de ces emballages reprendra l’image de marque (tag) « Le Kamouraska.com » qui renvoie au portail d’attractivité de la démarche de marketing territorial. Au dos, le consommateur pourra lire une description faisant l’éloge de l’art de vivre à la kamouraskoise.

De plus, non seulement cette nouvelle marque doit promouvoir le Kamouraska, mais elle fera également un clin d’œil à plusieurs entreprises de la région qui proposent déjà les cafés de la Brûlerie de l’Est à leur clientèle. « Au fil des ans, j’ai développé des mélanges spécifiques pour plusieurs de mes clients. J’aimerais les commercialiser en les nommant “Mélange Jardin du Bedeau”, ou “Mélange Resto Pub St-Pascal” », d’ajouter Jean-Pierre, à titre d’exemple.

Exemple concret

Chez Promotion Kamouraska, la directrice générale, Pascale Dumont-Bédard, mentionnait que la démarche de la Brûlerie de l’Est était un exemple concret de ce qu’est le marketing territorial. « On ajoute le territoire au savoir-faire de chez nous. C’est notre premier exemple du côté des entreprises de détail », précise-t-elle.

Elle espère maintenant que cet exemple fasse boule de neige. « Le logo “Le Kamouraska.com” est gratuit. On invite les entreprises et les organisations à se l’approprier et à suivre cet exemple », concluait-elle.