Un brin de folie sportive à La Roche à Veillon cet été

Crédit photo : Courtoisie

Pour sa deuxième saison à la production et la direction artistique de La Roche à Veillon resto-théâtre, Nancy Bernier nous entraîne au « gym » avec la pièce Gym Tonic, de Bruno Marquis, écrite en collaboration avec Marylise Tremblay.

Le metteur en scène Bertrand Alain promet une soirée délirante et pour s’en assurer, il s’est entouré des comédiens Nancy Bernier, Christian Michaud, Réjean Vallée et Sarah Villeneuve-Desjardins. Du 26 juin au 1er septembre, l’équipe nous donne rendez-vous avec Martine Laforce (Nancy Bernier), 50 ans, célibataire au cœur brisé par le départ récent de son mari. Pour se sortir de sa torpeur, elle décide de s’inscrire au gym. Un ambitieux projet pour une sportive de salon…

Gym Tonic est un portrait sur l’estime de soi, la performance et le culte du corps. La pièce aborde avec humour et délicatesse la crise de la cinquantaine, l’urgence de vivre, de se redéfinir… « C’est une histoire sensible à laquelle les gens pourront s’identifier », commente Nancy Bernier. « J’avais envie de sortir des chalets et maisons de campagne pour proposer un nouvel univers aux spectateurs. Le centre de conditionnement physique est un endroit extrêmement riche en personnages colorés et un terrain fertile pour la comédie de situation », se réjouit-elle. Fidèle à la démarche artistique qu’elle propose à La Roche à Veillon depuis le début de son mandat en 2016, cette dernière a demandé à l’auteur de retravailler ce texte écrit il y a 13 ans, pour en actualiser la forme et lui donner encore plus de mordant. Ainsi, une myriade de personnages plus grands que nature évolueront autour de Martine.

Une terrasse

Les changements amorcés l’an dernier à La Roche à Veillon resto-théâtre, notamment avec la nomination de Nancy Bernier comme productrice et directrice artistique et l’arrivée de Stéphane Caron au poste de chef cuisinier, se poursuivent cet été. La construction d’une nouvelle terrasse pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes permettra de profiter pleinement de la saison estivale, que ce soit pour prendre un verre ou se restaurer.