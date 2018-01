Une boutique érotique inusitée dans un village de moins de 650 âmes

Crédit photo : Maxime Paradis

Saint-André de Kamouraska. Population : 646. Nombre de commerces et industries : une quarantaine. Parmi elles, des artisans et des résidences touristiques. Bref, tout ce qu’il y a de plus normal pour une petite municipalité du littoral où les touristes ont l’habitude d’arrêter en saison estivale. Mais depuis décembre dernier, une nouvelle place d’affaires, pour le moins inusitée, s’est ajoutée à Saint-André : une boutique érotique vintage.

La boutique Rouge Cerise n’est pourtant pas nouvelle dans le décor commercial de Saint-André. Ouverte en 2015 par Véronique Lepage, à même son domicile, elle était spécialisée, jusqu’à tout récemment, dans la vente d’accessoires vintage ou rétro. La propriétaire, une amoureuse de ce style qu’elle adopte au quotidien, disait s’inspirer de ce que portaient les « pin-up girl » des années 40 et 50.

À la recherche de quelque chose de complémentaire pour élargir son marché, Véronique Lepage a décidé d’ajouter un volet érotique à celui des accessoires rétro. De là l’appellation boutique érotique vintage. « Les “pin-up” ont toujours été associées à l’érotisme en raison des poses sexy qu’elles adoptaient sur les dessins ou les photographies de l’époque », de confier Véronique.

Lancé en ligne pour débuter, il n’était toutefois pas prévu que le volet érotique de Rouge Cerise ait pignon sur rue à Saint-André. C’est la demande venant de la part de clients de la région qui a convaincu Véronique Lepage de réorganiser son commerce à domicile.

« Je ne sens pas que je suis limitée dans ce que je peux proposer comme produits, de peur de choquer. On est en 2018 ici aussi, comme partout ailleurs » – Véronique Lepage.

Intime et confidentiel

Si elle convient que ce virage a fait jaser au sein de la petite communauté de Saint-André, elle avoue néanmoins que les gens sont beaucoup plus ouverts qu’on pourrait le penser. « Je ne sens pas que je suis limitée dans ce que je peux proposer comme produits, de peur de choquer. On est en 2018 ici aussi, comme partout ailleurs. »

Elle va même jusqu’à dire que c’est beaucoup plus incognito de magasiner des objets érotiques à Saint-André, plutôt qu’en ville. « Ici, c’est plutôt tranquille dans le village. En ville, c’est souvent plus animé. Les gens peuvent se sentir épiés lorsqu’ils entrent dans une boutique érotique. Ici, c’est très discret et c’est le but rechercher : offrir une ambiance intime et confidentielle à la clientèle », de conclure Véronique.