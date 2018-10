Des boursières de la Fondation Desjardins au Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

Les caisses Desjardins du Kamouraska ont annoncé que quatre jeunes étudiantes originaires du Kamouraska sont les bénéficiaires d’une bourse d’études de la Fondation Desjardins, pour un montant total octroyé de 17 500 $.

Léa Bissonnette-Lavoie de Saint-Pascal, étudiante au baccalauréat en études internationales et langues modernes, obtient une bourse de 1 500 $. Quant à Catherine Dumont-Lévesque de Sainte-Hélène, étudiante à la maîtrise en histoire et Anne Bacon de La Pocatière, étudiante à la maîtrise en travail social, se méritent chacune une bourse de 3 000 $. Finalement, Lisa Hudon de La Pocatière, étudiante au doctorat en psychologie remporte une bourse de 10 000 $.

Il est à noter que leurs candidatures ont été sélectionnées parmi plus de 5 200 candidatures soumises à la Fondation Desjardins en 2017. Les candidatures ont été choisies en fonction des critères suivants : faire preuve de persévérance scolaire; être engagé dans son milieu (activités coopératives, sportives, communautaires, culturelles, étudiantes, d’affaires, etc.); exprimer un besoin financier. Une évaluation a également été effectuée par les jurés pour leur appréciation générale de la candidature, en prenant en considération : les objectifs de formation et de carrière; les actions posées pour atteindre ces objectifs ainsi que la détermination et la persévérance.