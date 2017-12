Des bourses à des employés des Mcdonalds

Crédit photo : Courtoisie

Les Restaurants Mcdonalds du KRTB ont remis dernièrement deux bourses d’études de 500 $ parmi leurs employés afin de les aider financièrement à poursuivre leurs formations dans divers domaines et atteindre leur rêve.

Les employés devaient s’inscrire au programme de bourses en remplissant une demande qui expliquait leur motivation à recevoir la bourse. Les critères de sélection étaient : implication dans la communauté, dossier académique et d’être un bon ambassadeur de la marque Mcdonalds. Les demandes reçues des quatre restaurants ont été analysées et deux récipiendaires ont mérité ces aides financières, Geneviève Lagacé et Judyann Landry, sont considérées comme d’excellentes employées au sein de l’entreprise.